Serata di beneficenza per la Fondazione Salesi

"Non solo farfalla", giovedì sera il charity event della Commissione regionale pari opportunità e del Comando militare Esercito Marche alla Caserma Falcinelli di Ancona. Una serata di beneficenza a favore della Fondazione Ospedale Salesi onlus. L’evento è finalizzato a raccogliere fondi per sostenere il progetto "Non solo farfalla", screening precoce dei disturbi del comportamento alimentare nella prima infanzia (0-6 anni). Ad illustrare il progetto, la direttrice della Fondazione, Laura Mazzanti. "Siamo particolarmente grate per questa iniziativa che – ha detto – va a sostenere il progetto di screening precoce dei disturbi del comportamento alimentare che stiamo portando avanti da alcuni anni insieme al presidio di alta specializzazione Salesi di Ancona. Si tratta di disturbi in crescita fra gli adolescenti, ma anche tra i bambini, in età sempre più precoce. Per questo è fondamentale individuarli tempestivamente". Il programma della serata prevede l’esibizione della pianista Carla Sgoifo e di diversi musicisti e cantanti lirici, con l’intervento della Soprano Stefania Donzelli. Verranno eseguite arie, duetti e musiche di Mozart, Rossini, Verdi. Parteciperà anche la “sand artist”, Paola Saracini.