Serata di Carnevale per l’Oncologia

Torna il doppio appuntamento alla discoteca Bohèmia Music di Fabriano per festeggiare il martedì grasso. Martedì a partire dalle 15, seconda edizione de "Anche gli angeli si mascherano", un momento ricreativo organizzato dalla Consulta Socio Assistenziale Umanitaria del Comune di Fabriano in occasione del carnevale. Un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, agli angeli, ai bambini, volontari ed associazioni pensato proprio per divertirsi insieme, mangiare, ballare e condividere in allegria questo gioioso giorno dell’anno. Il pomeriggio sarà aperto anche a tutti i bimbi che vorranno festeggiare il carnevale. Il gruppo "Animatori Ribelli" della Misericordia, assicurerà il proprio servizio di animazione per tutte le fasce d’età. Ingresso 7 euro a bimbo, merenda inclusa. Si prosegue dalle 21.30 con "Project X- Carnival Edition", un evento Bohèmia Young rivolto ai ragazzi degli istituti superiori per far ballare i più giovani. In consolle W8 b2b Phase, Boa, Baff, Pato. Durante la sera, premiazione delle maschere più belle. Ingresso 15 euro. Parte del ricavato verrà devoluto per l’acquisto di una poltrona e una cuffia per la chemio che saranno donate al reparto di Oncologia Medica del Profili.