Serata di musica tra dj alla consolle e il rap di Lil’G

Una lunga serata a base di musica, ma non solo, al cinema teatro Italia di Ancona, in corso Carlo Alberto. Si tratta dell’evento ideato da Labout, che prenderà il via questo pomeriggio (ore 18) nel cortile interno della sala, dove troveranno posto la consolle e... il biliardino. Alle ore 22 dalla musica ‘già fatta’ si passerà a quella dal vivo grazie alla rapper La G, la cui carriera inizia già a quattordici anni, quando prende il nome di LiL’G. In realtà si chiama Giovanna, e a quanto si legge nella presentazione del concerto ‘viene presa per mano dall’hip hop quando ha solo 9 anni. A 13 inizia a scrivere, e così inizia il suo percorso musicale assieme a colui che sarebbe poi diventato il suo ‘bastone’, il rap. Il resto è tutto da ascoltare, tra vibes hip hop e drum n bass’. Per chi fosse interessato ad ascoltarla: https:m.soundcloud.comla_g_la_g. Alle ore 23.15 spazio a dj Kame, per una fine serata tra groove e turntablism.