Serena Brancale al porto antico

Il cartellone estivo del Porto antico si arricchisce di un nuovo nome. E’ quello di Serena Brancale, che giovedì 31 luglio (ore 21.30) salirà sul palco dell’Arena sul mare per proporre al pubblico le sue canzoni e i suoi balletti, che spopolano sul web. Basti citare ‘Anema e Core’, diventato un vero e proprio tormentone. Ad annunciarlo è l’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone.it (online e nei punti vendita ufficiali).

A febbraio Serena Brancale ha partecipato al 75esimo Festival di Sanremo nella sezione ‘Campioni’, proprio con il brano ‘Anema e core’, canzone in dialetto barese con richiami al napoletano in omaggio a Pino Daniele (da cui il titolo). Il brano si è classificato al ventiquattresimo posto al termine della manifestazione. Nella quarta serata dedicata alle cover, Serena Brancale ha duettato con Alessandra Amoroso cantando il brano ‘If I ain’t got you’ di Alicia Keys.

La partecipazione al festival ha contribuito a rafforzare la popolarità dell’artista, che lo scorso anno si è imposta con il singolo ‘Baccalà’, brano realizzato in collaborazione con Dropkick_m, che fonde dialetto barese, elettronica e finger drumming. Dopo ‘Baccalà’ sono seguite le uscite dei singoli ‘La zia’ e ‘Stu cafè’.