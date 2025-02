Serena Freddo suona la batteria per Jovanotti

C’era anche un’osimana tra i protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo. Serena Freddo, insegnante e batterista, ha preso parte all’esibizione dei Rockin’1000 al fianco di Jovanotti. Uno spettacolo travolgente, con un centinaio tra batteristi e percussionisti posizionati fuori il teatro dell’Ariston, che ha accompagnato Jovanotti sulle note di L’ombelico del mondo. I Rockin’1000, nati in Italia nel 2014 come tributo ai Foo Fighters, sono un gruppo musicale formato da musicisti di tutto il mondo e che oggi conta oltre 100mila iscritti. Per Freddo non è la prima volta al Festival: aveva già partecipato nel 2020 sempre con i Rockin’1000.