Sergio Mattarella ad Ancona il 4 novembre: frecce tricolori e strade chiuse

Ancona, 3 novembre 2025 – Ancona si fa bella per accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che martedì 4 novembre, sarà nel capoluogo marchigiano in occasione delle celebrazioni per il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate. L’evento principale si terrà dalle 11 al Molo Rizzo del Porto Antico, dove il Capo dello Stato presiederà la cerimonia ufficiale insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto e al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. Una giornata solenne per la città e per le Marche, che torna così al centro dell’attenzione nazionale.

Le visite alle caserme e alle navi

Il programma è denso di iniziative pensate per avvicinare i cittadini alle Forze Armate, elencato sul sito del Comune dorico: dalle 9.30 alle 12.30 saranno aperte al pubblico la Stazione principale dei Carabinieri di via Montagnola e la Caserma “Paolini” della Guardia di Finanza in piazza del Plebiscito, con visite anche nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, sarà invece possibile visitare le navi della Marina Militare ormeggiate al Molo Rizzo: Nave Etna, Nave Martinengo e Nave Gregoretti della Capitaneria di Porto.

Il sorvolo delle Frecce tricolori

Al termine della cerimonia, gli occhi saranno puntati verso il cielo per l’attesissimo sorvolo con esibizione delle Frecce Tricolori, che coloreranno il cielo sopra al porto con la bandiera italiana.

Maxischermo in piazza Roma

Per l’occasione, il Palazzo del Popolo sarà illuminato con il tricolore per due sere consecutive, il 3 e il 4 novembre, mentre in piazza Roma sarà installato un maxischermo per permettere ai cittadini di seguire la cerimonia in diretta, anche grazie alla trasmissione della Rai.

Le strade chiuse

Imponente il piano sicurezza predisposto per l’arrivo del Presidente. Come stabilito dall’ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, il Molo Rizzo e l’area retrostante saranno interdetti al traffico e alla sosta dalle 22 di oggi fino alle 16 di domani, ad eccezione dei mezzi delle forze dell’ordine e dei partecipanti all’evento. Dalle 8 alle 16 di martedì, la circolazione sarà completamente bloccata tra il Molo Rizzo e la Mole Vanvitelliana, fatta salva la rotatoria dell’Ancora, che resterà accessibile.

Acque vietate alla navigazione

Sarà inoltre vietata la navigazione e l’ormeggio nelle acque adiacenti alla Mole Vanvitelliana lato via Da Chio, con l’obbligo per i concessionari di liberare i posti barca entro le 22 di questa sera. Il parcheggio San Martino sarà riservato ai mezzi di servizio delle forze dell’ordine, mentre gli accessi pedonali ai varchi Repubblica, Portella S. Maria e Da Chio saranno chiusi o regolamentati da controlli con pass. Anche il varco S. Primiano sarà interdetto, salvo per il personale autorizzato.

Infine, l’accesso alle sedi lavorative all’interno del porto sarà consentito solo a piedi tra le 8 e le 9, con controlli capillari.

La grande attesa di Ancona

Il ritorno di Mattarella ad Ancona, a distanza di sei anni dalla sua ultima visita nel 2019 (ma meno di 2 mesi fa era Fabriano, per la cerimonia commemorativa del centenario della nascita di Francesco Merloni), rappresenta un momento di grande emozione per la città e i suoi cittadini. Nel 2019 il Capo dello Stato aveva partecipato alla cerimonia per l’ottantesimo anniversario della distruzione del capoluogo durante la guerra. Martedì 4, ancora una volta, la città lo accoglierà con il rispetto e il calore che da sempre accompagna le sue visite nelle Marche.