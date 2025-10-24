Sergio Mattarella ad Ancona il 4 novembre per la Giornata delle Forze armate

Ancona, 24 ottobre 2025 – A distanza di meno da due mesi dalla visita di Sergio Mattarella nelle Marche (il 17 settembre fu ad Albacina, frazione di Fabriano, per la cerimonia commemorativa del centenario della nascita di Francesco Merloni), il Presidente della Repubblica sceglie questa volta Ancona per presiedere la cerimonia della Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, martedì 4 novembre.

La cerimonia si terrà al porto antico a partire dalle 11. Lo rende noto un comunicato congiunto del Comune e della Prefettura di Ancona. All'evento, organizzato dallo Stato maggiore della Difesa con la Prefettura e il Comando delle scuole della Marina Militare, parteciperanno il ministro della Difesa Guido Crosetto, autorità civili e militari, istituzioni locali, rappresentanze scolastiche e associative. La cerimonia sarà trasmessa in diretta dalla Rai.

Il programma prevede gli onori militari al capo dello Stato, la rassegna dello schieramento, interventi istituzionali, la consegna di onorificenze e decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia alle bandiere di guerra, lo sfilamento dei reparti, l'inno nazionale e la salva d'onore delle unità navali.

"È per noi motivo di profondo onore accogliere il presidente Mattarella in una giornata così densa di significato - afferma il sindaco Daniele Silvetti - La presenza del capo dello Stato testimonia il riconoscimento del ruolo di Ancona quale città di frontiera e capoluogo di riferimento nel medio Adriatico".

"Il 4 novembre scandisce un momento importante e imprescindibile della storia del nostro Paese in quanto ci ricorda il completamento della unificazione nazionale e il ruolo delle Forze Armate a difesa della libertà e della sicurezza del Paese", aggiunge il prefetto di Ancona, Maurizio Valiante.

Un maxischermo sarà installato in piazza Roma per consentire ai cittadini di seguire la cerimonia. La città sarà ornata con bandiere tricolori lungo corso Garibaldi e al Monumento ai Caduti. Al termine delle celebrazioni gli studenti dell'indirizzo alberghiero dell'istituto Einstein-Nebbia di Loreto si occuperanno dell'accoglienza delle autorità.