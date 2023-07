Serie A Elite, 9 squadre al via, 8 in futuro, per la Lombardia Calvisano e Parabiago

VIADANA (Mantova)

Il prossimo massimo campionato nazionale si chiamerà Serie A Elite e, con nove squadre al via scenderà a otto nella stagione 2024-2025 per il suo format definitivo. Credibile una divisione in due conference per aumentare le partite, si partirà nel primo fine settimana di ottobre. Stesso avvio anche per il campionato di Serie A, dove ci sarà per la Lombardia Calvisano e anche l’ambiziosa Parabiago. Per la Lombardia presenti anche Cus e Rugby Milano, oltre ai Centurioni di Viadana.