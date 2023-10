Serie A2... a tutta Urania. Villa: "Non fermiamoci"

Settimana con il sorriso in casa Urania Milano dopo essere riuscita ad infilare il secondo successo consecutivo. La vittoria contro il fanalino di coda Latina è stata convincente, ma è proprio il periodo della Wegreenit che è molto positivo visto che ancora una volta la squadra è arrivata ad un passo dalla tripla cifra realizzata. 96 contro Latina, 100 sul campo di Vigevano sono la testimonianza che il potenziale offensivo dei Wildcats di questa stagione è davvero tanto.

Il fatto che stiano arrivando così tanti punti seppur facendo a meno di un giocatore fondamentale come il pivot americano Gerald Beverly è evidentemente un valore aggiunto che permette alla formazione di Davide Villa di crescere con serenità. Questa volta con Latina la parte del leone sotto canestro l’ha fatta Ion Lupusor che ha segnato 23 punti con 811 da 2, recitando al meglio la parte che nelle prime giornate è stata sempre fatta dal capitano Giorgio Piunti. Se poi si pensa che oltre a Beverly in questo match mancava anche Andrea Amato le note liete diventano ancor maggiori, al netto di Giddy Potts tornato anche protagonista in fase offensiva con 21 punti segnati: "Il fatto di aver rotazioni più ampie gli permette di non doversi per forza gestire per arrivare fresco nel finale - dice coach Davide Villa - oltre ai canestri vorrei sottolineare anche il buon lavoro difensivo che sta facendo, che è quello che ancora di più fa la differenza".

Sul momento generale della squadra queste le parole del coach: "Mi piace come stiamo giocando, stiamo riuscendo ad appoggiare il pallone sempre di più nei pressi del canestro e questo ci porta ad avere percentuali migliori sicuramente". Ora tutte le attenzioni si spostano sul derby che si giocherà domani alle 20.30 all’Allianz Cloud contro la capolista Acqua San Bernardo Cantù che è reduce dal prestigioso e netto successo esterno sul campo della corazzata Trapani. In palio ci sarà proprio la posizione dei canturini visto che l’Urania insegue a soli due punti di distanza.