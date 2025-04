Serie B: General Contractor affronta Fabo Herons Montecatini per punti cruciali

Quattro gare alla fine della stagione regolare del campionato di serie B, per la General Contractor un mese di aprile diviso a metà tra impegni casalinghi (Fabo Herons Montecatini e Virtus Roma) e trasferte al Centro/Sud (Caserta e Montecatini sponda Gema). Si comincia oggi al Palatriccoli (palla a due alle 18) contro la Fabo, in palio due punti che classifica alla mano fanno molta più gola agli ospiti, di importanza vitale si potrebbe dire, che non ai padroni di casa. Spiegazione: saldamente assestata all’ottavo posto della graduatoria, quattro lunghezze (e la differenza canestri a favore nello scontro diretto) sopra ai cugini fabrianesi, la truppa di coach Ghizzinardi, ovviamente senza perdere di vista l’arrancante Chiusi di questi tempi, può tranquillamente permettersi di giocarsi le proprie carte in un finale dove potrebbe bastare anche una sola vittoria per garantirsi un posto al sole nella griglia play in e il conseguente bonus di un turno di riposo prima della volata post/season.

Diverso il discorso per la formazione toscana (40 punti) distante una sola vittoria dalla zona play off (quarto, quinto e sesto posto occupato da Virtus Roma, Gema e Livorno 42), in palio due punti che potrebbero stravolgere classifica ed equilibri fin qui faticosamente costruiti dalle magnifiche sette formazioni in testa al girone sin dalle prime giornate di campionato. Dopo il sospirato ritorno alla vittoria di sette giorni fa contro Piombino (preceduto dal trittico di sconfitte, due al PalaTriccoli), in casa arancio blù è tornato il sereno, sopratutto è tornato a far capolino quel gioco di squadra che, non a caso, contro i toscani ha prodotto i risultati auspicati da ogni allenatore, l’equa distribuzione dei punti da parte dei singoli: 12 Di Emidio, 12 Berra, 12 Vettori, 11 Bruno, 10 Petrucci… tutti promossi con lode, insomma...

Gianni Angelucci