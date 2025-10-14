Serie C1 e C2, ecco tutti i risultati e le classifiche

In serie C1 il Real Fabriano espugna il Pala Chemiba. I fabrianesi s’impongono per 3-8 sul difficile campo del Cerreto d’Esi. Nel primo tempo Cinconze risponde ad Argalia. I restanti venti di gioco regalano spettacolo. Il gol di Di Ronza e la doppietta di Giacometti sembrano spianare la strada al Real, ma il Cerreto risponde: dall’1-4 al 3-4. Negli ultimi quattro minuti Giacometti firma altri tre gol ai quali si aggiungono quelli di Zepponi e Lacchè. Ritorna a vincere il Pietralacroce (2-1 al Fortuna Fano). Seconda sconfitta consecutiva per il Chiaravalle (4-3 ACSS Mondolfo). Secondo pareggio per la matricola Castelbellino (7-7 a Monturano). Altri risultati: Lucrezia- Bayer 4-5, Montelupone- Tre Torri 3-2, Sambenedettese C5- Campiglione 5-1. Classifica 3°g. Mondolfo 7, Fortuna Fano, Bayer Cappuccini, Campiglione, Pietralacroce, Fabriano 6, Monturano, Montelupone 5, Samb 4, Chemiba, Chiaravalle 3, Castelbellino 2, Lucrezia, Tre Torri 0.
Serie C2-Girone A. Risultati 3°g. Alma Fano- Pianaccio 2-3, Pieve d’Ico- Gnano 7-3, Acqualagna-Sant’Ippolito 1-5, Arcevia- Villa Ceccolini Fano 6-1, Cagli-Ankon Nova Marmi 2-4, Mantovani- Verbena 4-4, Dinamis Falconara- Ostra 2-2. Classifica: Pieve d’Ico, Sant’Ippolito, Pianaccio 9, Mantovani 7, Ankon 6, Dinamis, Ostra 4, Cagli, Arcevia, Acqualagna, Villa Ceccolini 3, Verbena 1, Alma Fano, Gnano 0.
Serie C2 gir. B. Risultati 3°g. Sambucheto- Camerino 2-2, Tolentino- San Biagio 5-5, Pol.Victoria- Avenale 1-2, San Severino Marche- Aurora Treia 4-2, Castelfidardo-F. Recanati 4-2, CDC – Castelraimondo 4-1, Osimo- Numana 5-1. Classifica: Castelfidardo 9, San Biagio, Sambucheto 7, Avenale, Osimo, CDC 6, Tolentino 4, Treia, Castelraimondo, Pol.Victoria, San Severino, Numana 3, Camerino 1, Recanati 0.
