Serie D, ecco il calendario Ciserano-Piacenza il big match

di Luca Di Falco

Il girone B della serie D è uno più duri. Qui sono tante le pretendenti alla vittoria finale Arconatese, Casatese, Crema, Legnano e soprattutto Piacenza con un occhio poi particolare per Folgore Caratese, Varesina, Virtus Ciserano Bergamo, senza contare poi le possibili sorprese che possono emergere cammin facendo.

La prima giornata di campionato vedrà subito in calendario uno dei tanti ’’derby’’ lombardi con l’Arconatese di mister Giovanni Livieri che riceverà il Club Milano di Pero neopromosso in categoria. Il Legnano del tecnico Scudieri giocherà dall’altra neopromossa la Tritium, dato i lavori di rifacimento dello stadio Giovanni Mari e in settimana si attendono novità di mercato da parte del direttore sportivo Alessio Ferroni per completare la rosa dei lilla.

Altrettanto interessante poi la sfida in programma questa domenica tra Desenzano e Palazzolo, così come quella tra Caravaggio e Crema e promette scintille pure il match tra Casatese e Ponte San Pietro.

La Folgore Caratese riceve invece il Caldiero Terme, mentre la Castellanzese fa visita alla Real Calepina e la Varesina ospita la Clivense, ’’ex Chievo Verona’’. Derby orobico tra Villa Valle e Brusaporto, mentre la Virtus Ciserano Bergamo riceve un cliente scomodo come il Piacenza ma come dicono gli allenatori il calendario a parte l’incognita della prima giornata per tutti, pone di fronte prima o poi tutte le squadre concorrenti e forse quello che conta almeno a livello di morale è cercare di cominciare con il piede giusto per un percorso dove sarà una sola la regina a fine stagione.

Prima giornata: Arconatese-Club Milano, Desenzano-Pro Palazzolo, Caravaggio-Crema,

Casatese-Ponte San Pietro,

Folgore Caratese-Caldiero Terme, Real Calepina-Castellanzese, Tritium-Legnano, Varesina-Clivense, Villa Valle-Brusaporto

Virtus Ciserano Bergamo-Piacenza.