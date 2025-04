Serie di ricorrenze religiose e storico-culturali: "Città pronta ad accogliere pellegrini e visitatori"

Non solo il Giubileo che è in fase di svolgimento ma anche gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 2026, il Millenario di San Romualdo nel 2027 e i 500 anni della fondazione dell’Ordine dei Cappuccini nel 2028 rappresentano momenti significativi per Fabriano che dovranno trovare il territorio pronto per offrire a pellegrini, turisti e visitatori, la possibilità di fruire delle sue bellezze.

Lo ritiene l’amministrazione comunale tutta impegnata per far sì che accada. "Dall’anno in corso fino al 2028 Fabriano sarà al centro di una serie di ricorrenze a carattere religioso e storico-culturale che potranno rappresentare, con la necessaria e imprescindibile condivisione e concertazione tra tutti gli attori coinvolti, a partire da quella tra la Diocesi di Fabriano-Matelica e il Comune, un’occasione di crescita per il territorio – dicono dalla giunta -. È con questo spirito e con queste intenzioni che stiamo cercando di essere presenti a iniziative nelle quali gli enti locali cercano di supportare la riuscita di iniziative di grande valenza culturale. Sono ricorrenze che si vorrebbero valorizzare organizzando percorsi, cammini e itinerari riconosciuti tra i luoghi della fede, come nel caso dei Cammini francescani, del Cammino dei Cappuccini e più recentemente delle Viae Sancti Romualdi. Iniziative che hanno ottenuto finanziamenti da parte ministeriale, commissariale e regionale, e che stanno riscuotendo sempre maggiore interesse".

Il compito dell’ente comunale è facilitarne la riuscita, assieme agli altri Comuni, lavorando sugli elementi di contesto (tracciato, sentieri, segnaletica, strutture ricettive, servizi), offrendo collaborazione alle Diocesi, in primis a quella di Fabriano-Matelica, titolare e proprietaria dei luoghi di straordinaria valenza artistico-religiosa.

"Fabriano è un importante crocevia turistico, anche riguardo ai Cammini, alcuni di carattere prettamente culturale e paesaggistico come il Cammino delle Terre mutate o di carattere territoriale come il Cammino delle Abbazie Lo Spirito e la Terra. Come Amministrazione comunale ci mettiamo a disposizione, nel rispetto dei ruoli, dell’organo ecclesiastico che governa il nostro territorio, offrendo collaborazione per valorizzare lo sviluppo del turismo slow".