Serie tv, ecco il primo ciak. Da lunedì si gira con Bocci

"Alex Zeno, poliziotto a modo suo", lunedì inizieranno le riprese. C’è attesa per l’arrivo di Marco Bocci, protagonista della fiction prodotta dalla "11Marzo Film srl" con la regia di Beniamino Catena. La serie televisiva sarà trasmessa dalle reti Mediaset in autunno. La troupe è stata avvistata mentre effettuava un sopralluogo al Palazzetto Baviera, scelto come location per girare la fiction e per questo resterà infatti chiuso fino al 31 maggio. Le riprese, infatti, dovrebbero partire la prossima settimana e proseguire fino al mese di giugno. Non soltanto la spiaggia di velluto, ci saranno anche scene girate in altre parti della regione, ma la fiction sarà ambientata per lo più sulla spiaggia di velluto, dove anche la Rotonda avrà la sua parte. La produzione ha già preso accordi con due operatori balneari, nelle loro concessioni si gireranno le probabili scene di relax del poliziotto che faranno da contorno alla serie tv. Top secret i luoghi dove alloggerà l’attore e non si sa ancora se sarà accompagnato dalla moglie, l’attrice Laura Chiatti, e dai loro due figli. Durante il discorso di fine anno, il sindaco Olivetti ha ufficializzato la notizia riguardante le riprese e ha anche chiesto ai senigalliesi di pazientare per gli eventuali disagi che potrebbero essere creati dalla chiusura di alcune strade o luoghi per consentire i ciak. Quella della fiction è una notizia che ha trovato pareri contrastanti tra i senigalliesi e c’è anche chi sui social si è dichiarato contrario all’iniziativa, che per la gran parte dei cittadini è invece un’ottima mossa pubblicitaria. Già girati i casting per comparse e figuranti speciali, lo scorso 16 gennaio: nove ore di casting in cui otto persone hanno visto e passato in rassegna ben 1.600 volti. L’invito era rivolto a persone residenti nelle Marche: uomini e donne (dai 18 ai 75 anni), modelle, atleti e atlete, residenti. Sempre per la stessa fiction, un altro casting era stato effettuato ad Ancona lo scorso mese di novembre. Non è la prima volta che la spiaggia di velluto fa da cornice a una fiction, era già accaduto nel 2018, quando Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada avevano girato qui la gran parte de "I nostri figli", fiction trasmessa sulle Reti Rai. Prima ancora, nel 2011, era stata la Bmw a scegliere Senigallia, nello specifico il Foro Annonario, per girare uno spot televisivo per lanciare la Serie 6. Ma c’è attesa anche per la puntata del reality "Masterchef", che è stata girata alla Rotonda a Mare e sarà trasmessa per primavera.