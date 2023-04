Serra De’ Conti, giovani studenti a lezione di giornalismo al Carlino

La curiosità per i giornali e per il mestiere del giornalista ha portato una cinquantina di studenti della scuola primaria Giacomo Leopardi di Serra de’ Conti alla redazione anconetana de Il Resto del Carlino. Loro sono i ragazzi delle quinte F e G della scuola primaria, accompagnati dalle maestre: Dania Mattioli, Stefania Santoni e Sartori Raffaella. Una giornata particolare e ricca di stimoli per i ragazzi che si preparano, da giornalisti in erba, a partecipare al concorso ‘Cronisti in classe’ del nostro quotidiano. Tante le domande che gli studenti hanno rivolto direttamente ai giornalisti per conoscere un mondo per loro affascinante. Al centro dell’incontro in redazione oltre alle notizie e a come vengono elaborate e ‘confezionate’ ogni giorno prima che arrivino in edicola, anche le nuove sfide dell’informazione digitale.

Sa.fe.