Serra di marijuana in casa, 38enne nei guai

Coltivava marijuana in casa, denunciato un 38enne residente in un comune dell’hinterland senigalliese. L’uomo è stato fermato durante i servizi di prevenzione e repressione volti a contrastare la criminalità diffusa messi in atto dagli uomini del Commissariato di Senigallia su disposizione della Questura. Gli agenti hanno fermato in centro un uomo che è risultato in possesso di una quantità di droga per uso personale. I poliziotti non si sono fermati e hanno voluto effettuare ulteriori verifiche disponendo una perquisizione nell’abitazione del 38enne dove hanno scoperto che coltivava marijuana. Dentro casa aveva una piccola serra adibita a coltivazione di cannabis con tanto di prodotti per sviluppare la crescita delle piante. Le piante sequestrate avevano un peso di 950 grammi, trovate anche dosi di hashish per un totale di 8 grammi. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e la droga è stata sequestrata. Continua la lotta allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti attenzionando i luoghi abitualmente frequentati da tossicodipendenti e pusher. Nei mesi estivi, il lavoro delle forze dell’ordine aumenta perché la ‘mappa della droga’ si allarga: se nei mesi invernali i ‘giri’ si concentrano per lo più tra il centro storico e la stazione ferroviaria, in estate pusher e tossicodipendenti si ‘allargano’ anche al lungomare, soprattutto durante il week-end quando alcuni tratti sono frequentatissimi da giovani e giovanissimi in cerca di sballo e divertimento. Dal parterre della Rocca Roveresca, frequentato per lo più in inverno dai chi fa uso di droga, si passa al molo di levante, che, nonostante l’assenza di locali, negli ultimi anni è diventato un punto d’incontro per molti giovani della città. È proprio lì che negli ultimi mesi hanno puntato gli occhi polizia e carabinieri, in quanto sono stati segnalati movimenti sospetti già dal pomeriggio, in prossimità del distributore per le imbarcazioni che si affaccia sull’avamporto. In orario notturno i controlli si allargano anche a parchi pubblici come il parco della pace dove i residenti hanno in più occasioni segnalato la presenza di extracomunitari che si aggirano forse alla ricerca di clienti. Occhi puntati anche all’area verde di via Umberto Giordano dove in più occasioni le forze dell’ordine hanno effettuato blitz, con tanto di unità cinofile, per sorprendere pusher in azione.