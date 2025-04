Serra San Quirico, al via i lavori di manutezione e sicurezza degli alberi

E’ iniziata l’operazione di manutenzione degli alberi nel territorio di Serra San Quirico. "Un intervento che abbiamo reputato necessario viste le notevoli dimensioni che hanno ormai raggiunto le chiome degli esemplari presenti lungo diverse strade comunali, ricadenti soprattutto nei centri abitati e che, con le recenti allerte meteo per vento, hanno destato preoccupazione . afferma l’amministrazione comunale -. In questa prima fase ci occuperemo del tratto abitato di via Clementina a Borgo Stazione, Domo e Sasso".