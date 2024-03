Cabina elettrica in corto circuito: la galleria si riempie di fumo

Serra San Quirico (Ancona), 4 marzo 2024 – Fuoco e fiamme per un corto circuito in galleria. Sono stati momenti concitati stamattina all'interno della galleria Gola della Rossa Nord lungo la Strata statale 76 a Serra San Quirico dov'era stata segnalata la presenza di fiamme e molto fumo: il tratto in questione dell'arteria stradale è stato chiuso per due ore e mezza.

Verso le 10 i vigili del fuoco di Fabriano sono subito intervenuti nel tunnel, invaso da una densa coltre di fumo assieme a carabinieri e Polstrada che hanno subito fermato le auto. Ad andare in fiamme è stata una cabina elettrica sotto la galleria, per cause in corso d’accertamento ma probabilmente per un corto circuito.

Nessun incidente per fortuna si è registrato anche se per precauzione sul posto è stata inviata l’eliambulanza. Sul posto anche personale Anas, oltre a 118 Polizia stradale e carabinieri. Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato nonostante il tanto fumo sprigionatosi. La strada è stata riaperta alle 12.30.