Ancona

CronacaSerra San Quirico, cavallo cade nel laghetto: recuperato dai vigili del fuoco
20 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
  4. Serra San Quirico, cavallo cade nel laghetto: recuperato dai vigili del fuoco

Le delicate operazioni sono avvenute nella notte in località Certine. L'animale era in gravissime condizioni, è stato affidato alle cure del veterinario

Le operazioni di salvataggio

Serra San Quirico (Ancona), 20 settembre 2025 - Cavallo finisce nel laghetto e non riesce più ad uscirne. E’ avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, poco prima delle 2, quando i vigili del fuoco sono del distaccamento jesino sono intervenuti in località Certine per il recupero del cavallo caduto nel laghetto, per cause in corso d’accertamento. A dare l’allarme sarebbe stato il proprietario dello stesso animale che si sarebbe allontanato nella notte. Un’operazione non semplice soprattutto per la zona buia. La squadra dei vigili del fuoco di Jesi, illuminata l’area e individuato il cavallo, ormai quasi esanime, ha provveduto a trarlo in salvo utilizzando un’imbracatura apposita. Il cavallo, in gravissime condizioni, è stato preso in cura dal veterinario allertato e presente sul posto.

© Riproduzione riservata