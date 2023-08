Serra San Quirico, fiamme tra i campi Non si esclude il dolo

Le fiamme sono divampate nei campi: allarme, ieri pomeriggio attorno alle 16, in zona Forchiusa. In fiamme un ettaro di campo nella zona poco distante del cimitero. Sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento jesino, i carabinieri forestali e la protezione civile di Serra San Quirico. In poco tempo il rogo è stato domato senza che ci siano stati feriti né intossicati. Non si esclude che dietro il rogo possa esserci la mano dell’uomo, forse una cicca di sigaretta lanciata da qualcuno di passaggio.