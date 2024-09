Serra San Quirico. Il boom del Frasassi. Climbing Festival

Migliaia di persone hanno animato il paese per la decima edizione del Frasassi Climbing Festival, il Comune cerca di migliorare l’iniziativa: "E’ un evento importante nel calendario delle manifestazioni che si svolgono nel Comune di Serra San Quirico, perché richiama un significativo numero di visitatori, molti anche stranieri, funge da notevole cassa di risonanza per la promozione turistica del territorio, ma al tempo stesso impegna la macchina amministrativa e tutta la nostra comunità in modo rilevante".