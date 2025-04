Serra San Quirico, la prima assemblea della consulta donne

Hanno preso avvio i lavori della Consulta delle donne di Serra San Quirico. Nella sala consiliare si è tenuta la prima assemblea per l’elezione del Comitato di coordinamento e della Presidente. In un clima di vivace partecipazione è nato un gruppo di donne pronte a mettersi in gioco per la nostra comunità, proporre idee, dialogare insieme, riflettere su temi di primaria importanza come la parità di genere, la salute e la presenza della donna nella società, nel mondo del lavoro e nella vita pubblica. "C’è l’urgenza di proporre nuovi modelli, una nuova cultura improntata sul rispetto, solo così si potranno superare discriminazioni e violenza – ha detto la presidente neoletta, la dottoressa Pamela Spadini -. La creazione di una consulta delle donne è un ulteriore passo della nostra comunità per ottenere una società più giusta e priva di stereotipi".