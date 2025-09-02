Serra San Quirico, si aggira in centro brandendo una pistola a gas

Serra San Quirico (Ancona), 2 settembre 2025 - Notte movimentata a Serra San Quirico, dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Fabriano sono dovuti intervenire dopo una segnalazione che ha destato preoccupazione tra i residenti. Poco dopo la mezzanotte, al Numero unico di emergenza (il 112) è arrivata la chiamata di un cittadino che aveva notato un uomo dall’atteggiamento sospetto in via Leopardi. Secondo quanto riferito, l’uomo sembrava brandire una pistola, creando apprensione tra chi si trovava in zona.

Sul posto è così arrivata rapidamente una pattuglia dell’Arma. I militari hanno individuato il soggetto segnalato: si trattava di un 60enne del luogo, già conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo non ha opposto resistenza ed è apparso pacifico, ma era chiaramente in stato di alterazione alcolica. All’inizio ha negato di avere con sé qualsiasi tipo di arma, ma i Carabinieri hanno deciso di procedere a una perquisizione personale per chiarire la situazione.

Dalla borsa a tracolla che portava con sé è così saltata fuori una pistola a gas. Si tratta di un’arma di libera vendita, con potenza inferiore a 7,5 joule, quindi non soggetta a porto d’armi. Tuttavia, la replica è praticamente identica a una pistola vera, con forme e dettagli che la rendono facilmente confondibile, capace di generare allarme tra chi la vede per strada. Per questo motivo, i militari hanno ritenuto necessario sequestrare immediatamente l’oggetto.

Il 60enne è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per ubriachezza. Fortunatamente, grazie alla segnalazione del cittadino e all’intervento tempestivo dei carabinieri, non si sono verificati incidenti né situazioni di pericolo per la comunità. La vicenda si è conclusa senza feriti, ma resta un chiaro esempio di come comportamenti irresponsabili possano creare allarme e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. I militari, come di consueto, hanno precisato che il denunciato è sottoposto a indagini e va considerato presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Quel che è certo è che l’episodio mette in evidenza due aspetti importanti: da un lato la responsabilità individuale, soprattutto in orari notturni e in stato di alterazione, e dall’altro l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La chiamata tempestiva al 112 ha permesso di gestire la situazione prima che degenerasse garantire la sicurezza dei residenti, oltre a dimostrare l’importanza del rispetto delle regole anche in situazioni che potrebbero sembrare “innocue”, come portare con sé un’arma finta in piena notte.