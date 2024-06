Serra San Quirico, vuole comprare un rimorchio agricolo ma perde 3.600 euro

Serra San Quirico (Ancona), 6 giugno 2024 – Pensa di comprare un rimorchio agricolo ad un prezzo particolarmente conveniente ma perde 3.600 euro. I carabinieri avviano le indagini e arrivano all’autore della truffa: un 20enne di Napoli, pregiudicato. Questi aveva messo in vendita un rimorchio agricolo a 1.800 euro su un sito web specializzato. Un 40enne di Serra San Quirico ha visto l’annuncio e ha pagato con bonifico la somma. Ha atteso qualche giorno l’arrivo del mezzo, senza esito. Ha quindi contattato nuovamente l’inserzionista che lo ha nuovamente raggirato. Con la scusa di una problematica fiscale, vale a dire l’emissione di una nuova fattura di pari importo e lo storno della precedente, ha confuso a tal punto il 40enne serrano da indurlo a bonificare nuovamente la somma di 1.800 euro, certo che gli sarebbe stata poi riaccreditata. Ma questo non è avvenuto. L’uomo ha perso così 3.600 euro e il mezzo agricolo non è mai arrivato. Si è rivolto ai carabinieri che hanno individuato e denunciato per truffa il responsabile. Altra truffa è stata messa a segno a Cupramontana: una donna 30enne residente nel maceratese ha visto in internet annuncio della vendita di 2 biglietti per il concerto di Vasco Rossi a Milano. Ha versato la somma richiesta 240 euro e ha atteso l’arrivo dei biglietti, invano. Ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Cupramontana e di Fabriano che hanno identificato e denunciato per truffa un ventenne di Latina