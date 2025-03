"Serva, cagnolina, vattene da qui". Minacciata e costretta al burka

Sposa un uomo che ha già dei figli e la convivenza diventa terribile per una donna di 44 anni, di origine tunisina. Per tre anni, dal 2020 al 2023, sarebbe stata offesa, minacciata, lasciata senza luce, acqua, gas e costretta ad indossare il burka. La coppia, lui ha 64 anni, ha vissuto a Fabriano e prima in Tunisia dove la donna sarebbe stata picchiata e accusata di aver sposato un uomo più grande solo per l’eredità. Quando è riuscita a fuggire ha denunciato tutto ai carabinieri. Non sarebbe stato solo il marito ad alzare le mani su di lei ma anche i tre figli di lui e lo zio paterno dei ragazzi. Quando il marito si è ammalato di Alzheimer avrebbero preso il sopravvento rivolgendosi a lei con frasi quali "serva, cagnolina, non puoi stare qui". In una occasione sarebbe stata presa a pugni nello stomaco. Poi sarebbe stata minacciata con un coltello, presa per i capelli, schiaffeggiata. In quattro sono stati rinviati a giudizio dal giudice Alberto Pallucchini per maltrattamenti in famiglia. Il processo si aprirà il prossimo 16 settembre. Imputati i figli del coniuge, che hanno tra i 23 e i 31 anni e lo zio di questi, un 51enne, tutti di origine tunisina. Sono difesi dall’avvocato Ruggero Benvenuto. La vittima è parte civile con l’avvocato Alessandro Calogiuri. Il marito della 44enne attualmente è irreperibile. I due si erano sposati nel 2018 e dopo il primo anno di convivenza sarebbero iniziati i problemi in casa. L’uomo, stando alle accuse, non provvedeva economicamente alla famiglia. Quando la 44enne voleva imparare l’italiano gli sarebbe stato impedito e sarebbe stata costretta a non uscire di casa e a non vedere più i familiari. Dalla disperazione la 44enne avrebbe tentato due volte il suicidio.

ma.ver.