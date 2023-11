"Serve fare e non apparire. Importante programmare"

"Ancona è la porta sui Balcani, l’aeroporto può essere un ponte con l’Europa Orientale e non solo in chiave turistica: relazioni commerciali, investimenti produttivi, contatti diplomatici, contaminazioni culturali di grande spessore. Ma tutto ciò deve essere preventivamente pensato, programmato e messo in pratica dai vari Enti preposti, in campo regionale e nazionale. Oggi? La burocrazia impera sempre, vince nella forma ma perde, ahinoi, nella sostanza".

In estrema sintesi il commento di Clemente Rossi, ex assessore di Falconara e oggi consulente all’Urbanistica di Stefano Aguzzi in Regione. Il decano di Forza Italia è intervenuto a margine della recente disputa tra Regione Marche e Atim, da un lato, e Aeroitalia, dall’altro, dopo la cancellazione del vettore aereo dei voli internazionali per Bucarest, Vienna (dal 13 novembre) e Barcellona (ripristinato dal primo dicembre), nonché l’uscita dal bando in continuità territoriale per Roma, Napoli e Milano tra un anno (primo ottobre 2024).

Per Rossi "l’aeroporto delle Marche raccoglie un significativo bacino di utenza per quanto riguarda il traffico passeggeri. I benefici di un aumento dei passeggeri in partenza, ma, soprattutto, in arrivo allo scalo marchigiano si riverserebbero esponenzialmente nel territorio tramite un indotto fatto di tour operator, alberghi, ristoranti, centri commerciali e altro ancora". Dunque, rivolgendosi alla politica, ha aggiunto "sappia intervenire dove necessario per riportare il primato a un fare, oggi detronizzato dall’apparire".