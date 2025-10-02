"Serve più precisione davanti al portiere"

E’ Emanuele Pesaresi ad analizzare il momento dell’Ancona, a misurare il suo entusiasmo e le sue potenzialità in vista della gara contro la Recanatese, società in cui lo stesso Pesaresi ha trascorso cinque anni in panchina tra settore giovanile e prima squadra, anche in C. Poi mercoledì prossimo ci sarà anche la gara di Coppa a Fossombrone.

Pesaresi, che partita è stata quella dell’Ancona a Castelfidardo? "Una gara difficile perché abbiamo fatto i primi dieci minuti non benissimo, poi dopo il rigore sbagliato dagli avversari abbiamo fatto gol ma purtroppo non l’abbiamo chiusa. Abbiamo avuto tre o quattro palle nitide per chiuderla ma non ci siamo riusciti. E quando non la chiudi rischi sempre".

Il calo dei dorici nella ripresa è stato mentale? "Sì, direi. Calo fisico no di sicuro. Ma ci sta di soffrire un po’, era la terza partita in una settimana. E’ stato molto importante vincere, queste vittorie ti danno forza".

Forza, entusiasmo, consapevolezza, euforia: c’è il "rischio" euforia? "L’entusiasmo ci sta perché vincere aiuta a vincere, i risultati positivi ti aiutano durante la settimana, Ma mister Maurizi poi tiene alta l’attenzione, questa squadra lavora bene, sodo, in maniera seria. L’euforia ci sta a fine partita, da quando si riprendono gli allenamenti la testa è già proiettata alla partita successiva. Euforia durante gli allenamenti non la vedo".

All’Ancona manca ancora un po’ di cattiveria sotto porta? "Non tanto la cattiveria, quanto la precisione, a Castelfidardo c’è mancata quella. Quando si crea va sempre bene, il problema è se non si crea, ma domenica scorsa abbiamo creato molto. E questo fa ben sperare".

Adesso arriva la sfida con la "sua" Recanatese, dove ancora gioca suo figlio: come si vive un derby del genere in casa Pesaresi? "Per mio figlio sicuramente una partita molto sentita, ci tiene tanto, poi se gioca o no non possiamo saperlo, ma sono un paio d’anni che ci tiene tantissimo a giocare contro l’Ancona. E da anconetano è normale. Per me è diverso. Non sono un attore principale, sono sempre partite importanti, un derby come gli altri, contro una squadra forte, con giocatori bravi, che va affrontata in modo perfetto, altrimenti si rischiano brutte figure".

Una vittoria potrebbe lanciare i dorici verso la vetta. "Siamo solo all’inizio del campionato, è ancora presto per pensarci. Pensiamo a una partita alla volta, che quella con la Recanatese sarà sicuramente molto complicata".

Giuseppe Poli