Serve più rispetto per tutte le religioni

Caro Carlino, ho letto in questi giorni della polemiche via social sotto agli auguri alla comunità musulmana per i festeggiamenti della fine del Ramadan. Mi fanno tristezza, per l’ostilità più o meno palese che esprimono, ma soprattutto mi danno molto da pensare. Io stessa mi sono resa conto di aver fatto un post dedicato alla fine del Ramadan, ma di non aver celebrato in modo altrettanto aperto ed esplicito la Pasqua, sebbene i miei amici cattolici siano molto più numerosi di quelli di fede islamica e io stessa sia ovviamente più coinvolta, nel mio modo inquieto e contorto, in questa festività.

Noto a volte, in persone che si professano progressiste, un’apertura e una disponibilità al dialogo verso l’Islam a cui corrisponde una chiusura intransigente verso la Chiesa. Lo scrivevo tempo fa, la laicità non deve per forza implicare diffidenza e ostilità verso le religioni, o comunque verso quella maggioritaria. La laicità che auspico e in cui mi riconosco è rispetto, apertura e fiduciosa curiosità verso tutte le sensibilità, compresa la religione nella quale sono stata educata.

Lettera firmata