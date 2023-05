"Serve un Comune che funzioni davvero"

"Non credo che Ancona abbia bisogno di voli pindarici attorno a chissà quale progetto. Quell’epoca, mi creda, è passata e superata da un modo di amministrare che dovrebbe essere più pratico e guardare alla concretezza delle cose. Con questo non intendo fare fuori dalla mia visione i grandi progetti, sia ben inteso. Anzi. Ma c’è talmente tanto bisogno di ordinaria manutenzione che partire da lì sarebbe già un ‘progetto’ futuristico. Una città pulita, decorosa, gradevole, ordinata. Un sistema viabilistico che funzioni, un sistema di trasporto pubblico efficiente e in grado di rispondere alle esigenze di tanti, se non di tutti, mi riferisco alle persone che abitano nei nostri borghi. Penso a un Comune che funzioni, dove non aleggi quel perenne malcontento che non si sa più come arginare. Penso ad aziende pubbliche che non siano perennemente in rosso, ma che sappiano fronteggiare i momenti di crisi, che sappiano cambiare anche il modello di gestione che hanno avuto di riferimento fino ad oggi. Un obiettivo che si può raggiungere solo ascoltando i lavoratori. Un progetto futuribile sarebbe appunto quello di tornare a parlare con i cittadini, capire come è cambiata la popolazione, le nuove esigenze e evadere le piccole richieste a tempo di record per dedicarsi a questioni di maggiore importanza. Credo inoltre che un progetto futuribile sia un’Ancona turistica, visitata, apprezzata con un calendario di eventi che spazia in diversi modi e che a sua volta possa attirare l’attenzione di investitori in grado di aiutarci a raggiungere questi obiettivi".