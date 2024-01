Serve un installatore di impianti telefonici

Data scadenza:09/01/24. Numero Candidati: 1. Qualifica: installatore di impianti telefonici. Codice offerta 209594/15. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: tirocinio. Azienda di Ancona operante nel settore dei servizi connessi alle tecnologie per l’informatica ricerca n. 1 installatore di impianti telefonici mansioni: installazione e manutenzione di impianti telefonici (installazione fibra ottica, giunzioni fibra ottica, passaggio cavi) età: minimo 19 massimo 29 anni. Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore, ottima conoscenza della lingua italiana preferibilmente domiciliato/a nel comune di Ancona e limitrofi. Patente tipo b, automunito/a tipologia contrattuale: tirocinio extracurriculare retribuito - durata max 6 mesi - tempo pieno. Trattandosi di un percorso formativo, il candidato non deve aver svolto attività attinenti il profilo richiesto dal soggetto ospitante. Per candidarsi inviare il curriculum al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@oves.it.