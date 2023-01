"Serve un patto Stato e aziende"

"Un patto StatoAziende pubbliche e private per affrontare insieme la denatalità che attanaglia anche le Marche". Lo ha auspicato il capogruppo FdI in consiglio regionale Carlo Ciccioli, durante il convegno "I Comuni e la Regione per la natalità". "Politiche pubbliche attive di sostegno alla famiglia con focus sui servizi pubblici all’infanzia – ha detto – Azioni mirate per l’occupazione femminile in modo tale che le donne non siano più costrette a scegliere fra il desiderio di maternità e l’aspirazione a un posto di lavoro".