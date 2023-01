"Serve un patto sugli investimenti per Osimo"

di Silvia Santini

Chiede una politica condivisa su tre grandi temi, sanità, infrastrutture e ambiente, e per questo si è rivolto con una lettera ai piani alti. Il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni ha richiesto un incontro per sottoscrivere un patto di legislatura Comune di Osimo-Regione Marche al governatore Francesco Acquaroli. "Visto il legame di amicizia profonda e di stima reciproca che c’è tra di noi, vorrei condividere una strategia che ci porti a sottoscrivere un patto sugli investimenti della Regione su Osimo – si legge nella missiva appena spedita –. Il poliambulatorio deve rimanere saldamente in centro storico perché ormai da decenni punto di riferimento baricentrico per tutti i cittadini e volano per l’economia del centro. Spostarlo in luogo privato spendendo ingenti risorse finanziarie, non baricentrico e a rischio esondazione, non è la scelta più appropriata e potrebbe ingenerare un danno all’erario. Si ritiene opportuno che il poliambulatorio debba spostarsi solo quando il "Ss. Benvenuto e Rocco" trasferirà le attività ospedaliere nella struttura di Camerano. Occorre poi rivedere il mancato investimento su Osimo per quanto riguarda il "Ss. Benvenuto e Rocco", l’ex dispensario nell’area di piazza Giovanni XXIII e l’ex ospedale Muzio Gallo. Decidere insieme come poterci investire e quali funzionalità affidargli". La grande viabilità su Osimo, nell’asse Ancona-Macerata che da decenni ormai appesantisce il traffico urbano, necessita di concordare un percorso condiviso, secondo Pugnaloni: "Che sia il migliore possibile per i cittadini. Non dovrebbe prevedere finanziamenti richiesti e concessi per volontà della sola amministrazione comunale o di chi Osimo rappresenta nell’Assemblea legislativa delle Marche. Sia per la variante a nord con il progetto caldeggiato dall’amministrazione comunale che per quella a sud proposta dalle opposizioni delle Liste civiche del presidente regionale Dino Latini, non basteranno mai gli otto milioni iscritti nel bilancio regionale per l’annualità 2025. Semmai queste risorse potranno finanziare una viabilità interquartieri già in parte prevista nel prg attuale e in quello che approveremo nei prossimi mesi". Da ultimo l’ambiente: "Osimo da troppo tempo attende la realizzazione delle vasche di espansione post alluvione 2006 e diversi investimenti lungo il fiume Musone e suoi affluenti. Chiedo di condividere un budget".