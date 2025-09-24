Servizi di salute mentale di Tolosa e Parigi ospiti a "Malati di niente"

Sono da alcuni giorni ospiti di Jesi operatori ed utenti di servizi di salute mentale di Tolosa e Parigi che hanno attivato tre radio richiamandosi all’esperienza internazionale che utilizza tale strumento per abbattere barriere e dare voce a chi si trova in questa condizione di fragilità. La loro presenza, resa possibile grazie all’associazione Ya Basta!, ha permesso di partecipare ai primi eventi della rassegna Malati di Niente che il centro Il Sollievo e Radio Senza Muri hanno organizzato nello scorso fine settimana.

Ieri mattina la nutrita delegazione francese è stata ricevuta in Comune dal vicesindaco Samuele Animali che, nel salutare gli ospiti, ha ricordato come la rassegna Malati di Niente sia stata "una scommessa vincente per affrontare il tema culturale del disagio, una testimonianza concreta della visione della società che abbiamo, dove sono alimentati legami sociali e dove nessuno deve sentirsi escluso". Il valore della radio, quale momento di incontro per favorire socialità, recuperare il senso di individualità che permette all’utente di uscire dalla propria chiusura e confrontarsi con l’esterno, è stato sottolineato da Susana Cimmelli di Radio Senza Muri e collaboratrice della rassegna.