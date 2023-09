"Servizi igienici alla stazione dei bus"

"Torno ancora una volta a chiedere per l’ennesima volta, di realizzare i servizi igienici nel parcheggio scambiatore autobus cittadino". Così il consigliere di opposizione Pino Pariano che sulla questione incalza il Palazzo: "Sta per iniziare un nuovo anno scolastico e quello che continua ad accadere a Fabriano è ridicolo. Per l’ennesima volta, chiedo al sindaco Daniela Ghergo come si fa a tenere un parcheggio scambiatore degli autobus privo di servizi igienici? Oramai, il parcheggio è in funzione da diversi anni ma, soprattutto gli studenti, continuano a subire disagi e l’immagine di Fabriano continua ad essere lesa. Vogliamo continuare ad accogliere in questo modo i turisti? Se l’Amministrazione comunale – conclude il consigliere Pino Pariano - non è capace di soddisfare i principali bisogni dei cittadini, come quello di offrire alla collettività i servizi igienici, non vedo come possa trovare delle soluzioni concrete ed efficaci per risollevare le sorti della città della carta".