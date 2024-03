Servizi museali, contratto scaduto: rebus bando

Servizi museali, il contratto con la cooperativa che gestisce gli spazi culturali a tema di Ancona è scaduto il 29 febbraio. Lo stesso giorno la direzione cultura lo ha prorogato di un mese, scadenza 31 marzo, addirittura un giorno prima della fine della mostra del MART ‘Dal Futurismo all’Informale’ voluta da Vittorio Sgarbi, azzerando di fatto la possibilità di una proroga, qualora ce ne fosse l’esigenza. Entro la fine di febbraio l’amministrazione avrebbe dovuto preparare un nuovo bando di concorso per l’assegnazione dei servizi museali in appalto e la proroga affrettata sembra tagliata su misura per coprire il periodo della mostra. In attesa di capire cosa farà l’assessorato in vista della scadenza, la proroga costerà 22mila euro. Dato per assodato che al momento l’Ufficio Cultura non ha un euro, in attesa della variazione di bilancio forse entro marzo, è quindi possibile che decida di utilizzare le risorse del Fondo di riserva del Comune di Ancona messe da parte alla voce ‘spese non prevedibili’. In realtà la scadenza dell’appalto dei Servizi museali era ben nota e quindi potrebbe essersi trattato do una svista. In mezzo alle questioni burocratico-amministrative c’è anche quella più stringente dei lavoratori che fanno parte del servizio: 8 dipendenti della cooperativa Marche Celibi di Bologna che, in attesa di capire le mosse del Comune sul nuovo bando, ha inviato le lettere di licenziamento al personale. Nulla di drammatico visto che in caso di rinnovo della gestione il problema non sussisterebbe e neppure in caso di passaggio a un’altra cooperativa resterebbe attiva la clausola sociale che impone all’aggiudicataria di riassumere quel personale. Per servizi museali non si intende solo assistenza, guardaroba, biglietteria, apertura, chiusura, vigilanza, ma soprattutto visite guidate, servizi educativi, iniziative che riguardano la collezione e che sono sempre state il fiore all’occhiello della gestione della Pinacoteca.