C’è l’ok al regolamento comunale per l’accesso ai servizi socio-assistenziali di Sirolo, un documento che determina i servizi che il Comune eroga e detta le regole per l’assegnazione dei contributi alle famiglie bisognose con criteri oggettivi e la presentazione dell’Isee. Il regolamento individua tutti i servizi erogati dal Comune, che spaziano dall’attività delle assistenti sociali per bisognosi maggiorenni e minorenni all’assistenza domiciliare, al trasporto sociale, all’assistenza scolastica e nei centri estivi dei minori con disabilità, all’assistenza educativa domiciliare e ai tirocini di inclusione sociale. "L’Ufficio Servizi sociali, che coordina il lavoro delle assistenti sociali comunali, da oggi ha un ruolo fondamentale per determinare la gravità del disagio e individuare la quantità dell’aiuto economico del Comune – afferma il sindaco Filippo Moschella -. Per la prima volta sono state stabilite le linee guida per erogare i contributi agli enti terzi privati che offrono servizi socialmente rilevanti: i contributi comunali non saranno dati, come in passato, a fondo perduto, senza rendicontazione e con delibere di Giunta, ma i soldi comunali dovranno essere utilizzati per diminuire le rette delle famiglie più bisognose. Siamo poi riusciti a ottimizzare i fondi comunali, quindi, rispetto al passato, raddoppieremo da 6 a 12 le ore di presenza delle assistenti sociali".