Manuela Caucci: servizi sociali, welfare, politiche dell’integrazione, politiche socio-sanitarie, rapporti con aziende ospedaliere, ciclo idrico integrato, rapporti con VivaServizi. Avvocato, laureata all’Università di Bologna nel 1991, svolge la professione di avvocato da trent’anni, prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e minorile, branca che cura nello Studio associato di cui fa parte. Dal 2019 è Presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - sezione di Ancona e da sempre è impegnata nel sociale con incarichi giudiziari (tutore volontario e curatore speciale dei minori) e ha partecipato attivamente in associazioni sportive e istituzioni scolastiche dove ha rivestito e riveste ruoli elettivi e no profit. Per la prima volta candidata ed eletta al Consiglio Comunale con la lista civica Ancona Protagonista. È stata tra le papabili candidate a sindaco del centrodestra prima della scelta di Silvetti.