Servizio di “Spazzamento Manuale” in Centro Storico di Senigallia

Partito il servizio di ‘spazzamento manuale’ in centro storico, sarà attivo fino a settembre. Un modo per garantire il decoro urbano lungo i marciapiedi e nelle aree inaccessibili alle autospazzatrici, mentre quello meccanizzato viene effettuato con l’impiego di macchine spazzatrici lungo la rete stradale asfaltata. Gli operatori sono dotati di: una scopa grande, una scopa classica a setole rigide, una pala in materiale plastico, una pattumiera carrellata, un attrezzo dedicato al controllo delle bocche da lupo, un raschietto metallico per l’asportazione dell’erba, alcuni di un soffiatore (a mano o spallabile) una pompa manuale per il diserbo chimico, pinza per siringhe e contenitore idoneo, sacchetti di varie misure, moduli di segnalazione vari. Ieri mattina erano al lavoro lungo il corso 2 Giugno. Il servizio è attivo al mattino dalle 11 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 16 alle 18,30. Orari che nei mesi estivi vedono il centro storico meno popolato, a differenza del lungomare dove la gran parte di senigalliesi e turisti si fermano fino all’ora dell’aperitivo per poi spostarsi in centro dove si svolgono la gran parte degli eventi presenti nel calendario estivo. Un servizio che è stato affidato ad una cooperativa e che al momento resterà in vigore fino al termine della stagione estiva, ma che potrebbe essere utilizzato anche in determinati periodi nei mesi invernali.