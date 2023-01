Servizio di vigilanza per i luoghi di cultura

Sicurezza, l’amministrazione comunale corre ai ripari: la Giunta ha deliberato l’attivazione del servizio di vigilanza per tutelare il patrimonio culturale che l’Amministrazione comunale ha in gestione.

Si tratta di Palazzo del Duca, storico edificio del 1500 situato in piazza del Duca, sede delle sale Giacomelli dove è collocata la mostra permanente del fotografo senigalliese Mario Giacomelli e dove ogni anno vengono ospitate le più importanti mostre di fotografi contemporanei internazionali oltre a mostre storiche contenenti dipinti del Rinascimento, Palazzetto Baviera situato in piazza del Duca, luogo destinato a svolgere la funzione museale ed espositiva, l’area archeologica "La Fenice" di proprietà comunale, dove sono presenti reperti archeologici esposti in convenzione con la competente Soprintendenza, che arricchiscono il percorso di visita, la conoscenza della storia del territorio e l’identità della città e la Chiesa di Santa Maria Assunta detta dei "Cancelli", di proprietà della Diocesi di Senigallia e in gestione al Comune di Senigallia.

Il servizio comprende anche i centri di aggregazione ‘Bubamara’ e ‘Rola Bola’. Il servizio, in via transitoria, è stato affidato alla ditta Security Ta.Pe. srl per la somma di poco più di 4 mila euro. Un modo per sorvegliare gli edifici storici, ma anche per garantire la sicurezza delle opere che vengono esposte all’interno dei monumenti presenti nel centro della spiaggia di velluto. Il servizio di vigilanza privata interesserà anche il Porto della Rovere: il Comune ha acquisito le quote per trasformare Gestiport, società che gestisce lo spazio acque della darsena turistica, in azienda speciale. Una trasformazione più volte annunciata ma ancora al palo. Per Gestiport, società in liquidazione, aveva avanzato una manifestazione d’interesse la Federazione Italiana Vela.