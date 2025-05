Servizio di vigilanza senza licenza: assolto

Un servizio di vigilanza e sicurezza svolti senza avere una licenza del prefetto. Era stato contestato al legale rappresentante di una agenzia della Vallesina, la B.D. Servizi, chiamata nell’ambito di FalComics. All’imputato, un 53enne jesino, difeso dagli avvocati Michele Brisighelli e Stefano Sanguinetti, era stata contestata una specifica normativa ma ieri la giudice Antonella Passalacqua lo ha assolto perché il fatto non sussiste. Nessun servizio abusivo, la ditta aveva le carte in regola e non faceva sicurezza, solo servizio di portierato. La fiera c’era stata dal 13 al 15 maggio del 2022. L’accusa contestava che personale di controllo era stato utilizzato per fare sicurezza. Un blitz congiunto di carabinieri e polizia, aveva portato a diverse contestazioni per gravi irregolarità inerenti il servizio di "safety" perché le persone trovate (almeno cinque) non solo non erano abilitate al servizio anticendio, a intervenire in caso di pericoli, non indossavano nemmeno abbigliamenti ignifugo e alcune erano pregiudicate. Nel processo era stato sentito l’imputato che aveva spiegato come il suo non era un servizio di vigilanza e sicurezza e lo aveva specificato anche nel contratto. "Avevamo le casacche con la scritta dell’agenzia – aveva riferito – ma solo di controllare se c’erano problemi e se li vedevamo il nostro compito era di avvisare le forze dell’ordine".

m. v.