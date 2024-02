Servizio Umee, ecco finalmente lo psicologo dell’età evolutiva

"Entrerà in servizio nei prossimi giorni il medico psicologo dell’età evolutiva nell’ambito del Servizio Umee (unità multidisciplinare età evolutiva, ndr) delle sedi di Jesi e Fabriano".

A renderlo noto, è l’Ast di Ancona sulle nuove assunzioni di personale, figure dedicate al settore disabilità adulti e minori, tutela minori.

Il 14 febbraio scorso è stata deliberata dalla direzione generale l’assunzione di un dirigente psicologo che presterà servizio da marzo. "Questa ulteriore integrazione del personale, che seguirà la disabilità minori – spiegano - è ritenuta fondamentale per riavviare lo smaltimento delle liste di attesa ma anche per garantire i livelli essenziali di assistenza".

Sono ben 260 i minori in attesa di valutazione solo per restare allo Jesino. "Stiamo investendo nuove risorse volte ad erogare in maniera attenta ed equa servizi per la presa in cura e la prevenzione necessaria in tempi post-covid e di emergenze su più fronti - afferma il direttore socio sanitario Massimo Mazzieri – stiamo assicurando un’attenta lettura delle necessità e delle criticità segnalate dal territorio per valutare risposte immediate e concrete".