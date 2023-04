"Servono accessi controllati"

Più che di Ztl credo che oggi si debba parlare di Zac, ovvero Zone ad accessibilità controllata. Sempre più si ragiona in questa direzione. Questo nuovo strumento consente di sfruttare al massimo anche le tecnologie, parlo ad esempio di monitoraggio del traffico tramite telecamere per il riconoscimento targa ed ai varchi elettronici, che sono le modalità migliori per proteggere anche le aree più delicate e da tutelare come il centro storico.

Questo cambiamento di approccio viene già anticipato dal Pums (Piano urbano mobilità sostenibile) che punta alla transizione da Ztl a Zac. Con le Zone ad accesso controllato si vanno a consentire comunque dei transiti di auto spesso monitorati appunto da telecamere. Un sistema che il Comune di Ancona sta implementando. Naturalmente anche le Zac possono essere declinate in diverse modalità, prevedendo differenti scelte nelle tipologie di accessibilità. Possono esserci aree di sosta riservata ai residenti o utenti o anche tratti di sosta a pagamento. Attraverso le Zone ad accesso controllato è possibile inoltre prevedere l’accessibilità in specifiche situazioni.

Faccio un esempio, se si andasse a realizzare la Ztl del Guasco a partire da via della Loggia, sarebbe comunque necessario prevedere degli accessi tramite lo strumento più agile della Zac in determinate circostanze, penso alla possibilità di arrivare al Duomo la domenica o anche all’accesso verso gli alberghi della zona. Naturalmente in questo quadro vanno comunque poi previste le zone di carico e scarico per le attività commerciali e altri dettagli.