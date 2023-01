"Servono canali di approdo sicuri E’ stata una sofferenza inutile"

"Vorremmo non essere più necessari per salvare vite nel Mediterraneo, ma per farlo servono canali di approdo sicuri. Quattro giorni di navigazione in più sono stati una sofferenza inutile per persone già molto provate. L’accoglienza calorosa della città (in riferimento alle organizzazioni della sinistra antagonista, ndr.) ci ha fatto enorme piacere, a noi e ai richiedenti asilo. Ci fa capire che non siamo soli". A dirlo ieri durante le operazioni di sbarco dalla Geo Barents dei 73 migranti salvati in mare cinque giorni prima, è Fulvia Conte, 29 anni, la responsabile sanitaria di Medici Senza Frontiere a bordo della nave attraccata poco dopo le 8. A riferire sulla situazione dei richiedenti asilo e le difficoltà del viaggio dal canale di Sicilia verso Ancona oltre a lei c’è anche il capo missione di Msf, Juan Matias Gil: "La maggior parte delle persone ha subito violenze recenti, ha visto uccidere la propria famiglia nel Paese d’origine, è stata torturata in Libia e, oltre a stare male fisicamente, non ha avuto possibilità di parlare con qualcuno, socializzare, alzarsi o fare altre attività. Alcuni avevano addosso i segni delle torture subite in Libia, bruciature effettuate con colate di plastica. I migranti erano stati salvati in acque internazionali. Quando li abbiamo soccorsi erano già bagnati e in cattive condizioni anche a causa della miscela abbastanza corrosiva tra benzina e acqua di mare. Se fossimo arrivati qualche ora dopo? Probabilmente li avremmo trovati morti come succede spesso: l’anno scorso è successo a oltre 1.600 persone". E poi sulla polemica dei porti lontani assegnati per gli sbarchi: "Difficile spiegare e vivere insieme a loro l’ingiustizia di arrivare in un porto così lontano come Ancona _ hanno aggiunto la Conte e Gil _ quando in passato sono stati assegnati porti più vicini. La storia e i numeri dimostrano che le partenze sono maggiori nel momento in cui c’è buon tempo, non alla possibilità o meno di essere soccorsi".