"Servono i dossi contro il traffico"

Manuel Carriero è il tabaccaio di Pietralacroce: "Il problema principale del quartiere è il fatto che mancano quei dossi artificiali per rallentare il traffico che passa qui davanti, ci sono in via Santa Margherita ma non qui, e qui ci sono tanti pedoni, ma anche tanti alunni. Per il resto ci sono delle attività che hanno chiuso, però andiamo avanti. Se proprio devo dire una cosa che vorrei è un attraversamento pedonale rialzato, un dosso per tutti i bambini della zona, ma anche per i tanti anziani, perché i marciapiedi sono stretti, il traffico c’è e attraversare la strada è sempre pericoloso. Hanno chiuso il bar, l’edicola, la banca, due o tre negozi che fornivano servizi, adesso molti sono costretti a uscire dal quartiere. Pietralacroce ha perso un po’ di popolazione, ma dopo il Covid è tutto peggiorato".