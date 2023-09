"Servono interventi urgenti contro la peronospora"

Interventi urgenti per contrastare la peronospora, una malattia capace di danneggiare interi raccolti. E’ quanto viene chiesto a Presidente e Giunta regionale attraverso una mozione presentata dal consigliere regionale Dino Latini (Udc). Negli ultimi anni, nelle Marche si sono verificate diverse ondate di peronospora, che hanno colpito duramente i produttori locali, causando oltre ai danni finanziari, anche un impatto negativo sull’economia regionale e sull’occupazione nel settore agricolo. "È di fondamentale importanza affrontare questa problematica – afferma Latini – sostenendo economicamente gli agricoltori che hanno subito ingenti perdite a causa di questa malattia". Attraverso la mozione Presidente e Giunta vengono impegnanti a istituire un fondo, finanziato con risorse regionali, per l’indennizzo delle piantagioni colpite da peronospera e a costituire una Commissione di esperti - composta da agronomi, rappresentanti del settore agricolo e funzionari regionali - incaricata di valutare e verificare i danni subiti dalle piantagioni. In primo piano anche la promozione di strategie di prevenzione e controllo della peronospora, attraverso la divulgazione di informazioni e linee guida per gli agricoltori sulla gestione integrata della malattia. Questo potrebbe includere l’adozione di pratiche agricole sostenibili, l’uso di trattamenti biologici e lo sviluppo di varietà di piante resistenti a questa malattia.