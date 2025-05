"Servono subito almeno 100 posti"

Maria Ludovica e Maria Vittoria Ferranti sono farmaciste in piazza Roma, anche loro dalla parte di chi chiede al sindaco una soluzione urgente per rispondere al problema parcheggi: "La questione è di vecchia data, sia perché i parcheggi sono pochi, sia perché quelli che ci sono sono molto cari per chi viene in centro, soprattutto lo Stamira. Se si riuscirà a fare qualcosa noi ne saremmo davvero felici. Servono almeno un centinaio di posti al più presto. S’è parlato del parcheggio a raso su piazza Pertini, s’è parlato del porto e di altre situazioni tutte da verificare. Silvetti s’è reso molto disponibile, aspettiamo il prossimo incontro fissato tra un paio di settimane, dal quale dovrebbero uscire delle proposte. Comunque l’amministrazione comunale si stava muovendo in tal senso già prima del nostro incontro. Speriamo bene".