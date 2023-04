Sessant’anni di amore La festa insieme al figlio Luca, prigioniero della sclerosi multipla

di Sara Ferreri

"Se oggi, mio padre e mia madre dopo 60 anni sono ancora insieme così innamorati io posso dire perché... Perché hanno riversato su di me tutto l’amore che hanno nonostante io possa essere di aiuto solo con il pensiero". A parlare è Luca Pigliapoco che 21 anni fa, a soli 38 anni, ha scoperto di avere la sclerosi multipla che oggi gli imprigiona il corpo: è su una carrozzina e riesce a muovere solo una mano. La sua mente è lucidissima e allora lunedì in occasione dei 60 anni di matrimonio dei suoi genitori Leondina Bartolucci e Vincenzo Pigliapoco le sue parole hanno commosso tutti. Vincenzo, 81 anni, da tempo soprannominato "il mago della meccanica" e Leondina quasi 83 hanno scelto di festeggiare non a Monte San Vito dove vivono stabilmente (Vincenzo aveva una piccola ditta meccanica dove lavorava anche suo figlio Luca) ma a Loreto vicino alla struttura ‘Vivere il tempo’ dove ha scelto di vivere Luca che oggi ha 58 anni.

"Abbiamo deciso di invitare ai festeggiamenti si sono tenuti alla Locanda del Viale non i parenti ma gli ospiti e il personale della struttura dove vive Luca: sono diventati una famiglia allargata per lui e per noi - spiega Leondina Bartolucci – e poi i volontari che ci aiutano. Mio figlio poco dopo essersi sposato ha scoperto la malattia, io ho avuto problemi di salute e così lui ha espresso la volontà di andare in questa struttura che è davvero l’eccellenza. Curano le persone sia nell’animo che nel corpo. Il responsabile un giorno mi ha detto che Luca è diventato per loro un collaboratore: quando in struttura arrivano persone che hanno perso la voglia di vivere per le sventure che hanno avuto, lui inizia a parlarci starci insieme e piano piano ritrovano l’entusiasmo, la motivazione per andare avanti. Ci sono Marcello e Gloria che chiamano me mamma e mio marito papi: un grande affetto e sostegno reciproci per questo li abbiamo voluti ai festeggiamenti per i nostri 60 anni".

Leondina conosciuta anche nel capoluogo dorico per essere stata infermiera al nido dell’Umberto I (andava nelle case a insegnare come si fa il bagnetto ai neonati) e volontaria in carcere e con i tossicodipendenti, ammette di avere diversi acciacchi. Il segreto del loro amore? "Ci siamo sempre voluti bene. Lui è stato il mio primo e unico fidanzato e quando ci siamo sposati ero vergine, non era strano a quei tempi (ride, ndr). Pensi che da vecchi siamo tornati a essere fidanzatini ci addormentiamo mano nella mano. Quando si gira io gli infilo la mano sotto la spalla. Il segreto è cercare di comprendere e sopportare, ognuno ha dei difetti ma lui sopporta i miei io i suoi. Ne parliamo ma senza litigare. Lui di salute sta bene ma è preoccupato per il figlio e i miei acciacchi". Ecco che subito interviene Vincenzo: "Guarda che non puoi morire prima di me, perché il giorno dopo morirei anche io". Al centro del loro amore c’è il loro unico figlio Luca, in attesa delle staminali grazie alla battaglia dei genitori. "Ci siamo battuti e non poco per le cure di nostro figlio. Ha fatto una sola dose di staminali a Terni ed è migliorato poi è arrivata la pandemia. Ora siamo in attesa al Besta di Milano, la nostra speranza più grande ora".