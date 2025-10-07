Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Ancona
Sessant'anni di Baldi, leader nell'alimentare: "Il futuro? Rincari e carenza di prodotti. E una domanda sempre più valoriale"
7 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Sessant'anni di Baldi, leader nell'alimentare: "Il futuro? Rincari e carenza di prodotti. E una domanda sempre più valoriale"

Traguardo dei 60 anni per Baldi, azienda jesina leader nel settore alimentare in Italia. E’ stata l’occasione per un’analisi che giarda al futuro: "Dalla survey condotta su un campione di aziende clienti e partner di Baldi sono emersi alcuni trend indicativi del settore: rincari a doppia cifra, una scarsità selettiva su alcune origini e tagli e una domanda sempre più ’valoriale’ – tracciabilità, sostenibilità – sono alcuni dei problemi alla base delle sfide da vincere nei prossimi anni". E’ quanto emerso in occasione dell’evento celebrativo che si è svolto a Portonovo ieri dalle parole di Angela ed Emiliano Baldi, presidente e ad dell’azienda. Presenti tra gli altri anche Cristina Bowerman, chef stellata e imprenditrice, e Oscar Di Montigny, autore e speaker internazionale. "Il nostro settore sta cambiando sotto spinte che non nascono dal food ma dall’economia reale. Lo vediamo tutti i giorni nei fatti: catene di fornitura che si avvicinano, maggiore instabilità, inflazione più marcata sulle carni bovine. In questo scenario non basta più servire prodotti: bisogna aiutare i clienti a fare scelte rapide, informate e sostenibili". Per Baldi i ricavi sono passati da 26 milioni nel 2019 a 42 milioni nel 2024, e nel 2025 l’azienda punta a mantenere i volumi.

