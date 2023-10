Sessantenne precipita. Ferita grave a Torrette

I carabinieri e le ambulanze del 118 e della Croce Gialla di Falconara sono intervenute ieri pomeriggio in un edificio di via Montevettore dove una donna sarebbe caduta da una finestra del palazzo, riportando gravi ferite. Per la sessantenne si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Torrette: è in gravi condizioni. Ancora da capire la dinamica del fatto, se si tratti o meno di un tentativo di suicidio. Le indagini vengono condotte dai carabinieri.