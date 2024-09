Sesta Olimpiade per Giorgio Farroni: "Non sono qui solo per partecipare"

Non si è ancora spento l’eco del grande successo alle olimpiadi delle ginnaste fabrianesi con la medaglia di bronzo di Sofia Raffaeli, l’ottavo posto di Milena Baldassarri e della loro allenatrice Claudia Mancinelli che ecco un altro atleta della città della carta, Giorgio Farroni, partecipa alle paraolimpiadi nel capoluogo francese. Sarà la sesta partecipazione ai giochi olimpici per il 47enne Farroni che anche in questa occasione andrà a caccia della medaglia d’oro, "sfiorata" a Pechino 2008 (bronzo), a Londra 2012 (argento) e a Tokyo 2020 (argento). Dopo Sydney 2000, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020 il ciclista cartaio parteciperà per l’ennesima volta ai Giochi Paralimpici che si svolgeranno a Parigi. Un’altra incredibile soddisfazione per il pluricampionissimo fabrianese che, non più nel "fiore degli anni", non smette mai di stupire. Pur sfiorando il mezzo secolo di vita Giorgio è ancora una "forza della natura", è un atleta che non molla mai e continua imperterrito a vincere gare nazionali e internazionali. Le paraolimpiadi apriranno i battenti il 24 agosto e si chiuderanno l’8 settembre. Giorgio sarà a Parigi in 30 agosto. Primo appuntamento il 4 settembre sarà impegnato nella gara a cronometro mentre il 7 chiuderà la sua forse ultima olimpiade gareggiando nella corsa in linea. A Parigi 2024, dopo uno straordinario secondo posto a Tokyo in mezzo al diluvio, Farroni diventerà l’atleta paralimpico e olimpico con il maggior numero di partecipazioni a questa kermesse mondiale con sei bellissime presenze (oltre 24 anni di gare) e tre medaglie (2 argenti e un bronzo) conquistate. All’appello manca solo quella più preziosa e chissà se nella città Parigina arriverà anche questa grande soddisfazione. Il ciclista fabrianese ci ha abituati ad imprese memorabili e anche in questa edizione stupirà i più scettici con un risultato sorprendente. Gli avversari sono molto più giovani e agguerritissimi più che mai, ma il "nove" volte campione del mondo ce l’ha metterà tutta per portare a casa un altro successo. "Sono entusiasta - afferma l’azzurro Giorgio Farroni - di partecipare alle prossime paraolimpiadi di Parigi 2024. Per me non è la prima esperienza, ma l’emozione di partecipare e poter rappresentare e lottare per la maglia azzurra sono sempre molto forti…." "A Parigi - continua Giorgio Farroni - non vado solo per partecipare ma gareggiare... Sono pronto al massimo delle mie possibilità ma poi sarà la strada a decidere se ed eventualmente di che colore potrá essere una medaglia se arriverà, anche perché il ciclismo è uno sport di strada e nulla è mai così scontato; ci sono mille variabili che potrebbero decidere una corsa.. comunque sono pronto ad affrontare le gare, vediamo che riuscirò a combinare". Dopo un bronzo e due argenti in questa olimpiade arriverà l’oro? "Si punta sempre a vincere in una gara.. altrimenti è meglio fare le passeggiate con tanto meno stress.. poi, i corridori sono tutti forti e basta un niente per arrivare avanti o dietro. L’importante è presentarsi più preparati possibile".

Angelo Campioni